GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,58
STERLİN
58,22
GRAM
6.262,25
ÇEYREK
10.279,66
YARIM ALTIN
20.459,76
CUMHURİYET ALTINI
40.790,39
DÜNYA Haberleri

BM’den İsrail’e “İdam yasası’’ tepkesi: Uluslararası hukuka aykırı!

- Güncelleme Tarihi:

BM’den İsrail’e “İdam yasası’’ tepkesi: Uluslararası hukuka aykırı!
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail yetkililerine, hem işgal altındaki Filistin topraklarında hem de İsrail’de belirli koşullar altında Filistinlilere idam cezası öngören yeni yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulundu.

Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uluslararası hukuka birçok açıdan aykırı olduğunu vurguladı.

Türk, "İsrail Meclisinde ölüm cezasının uygulanma eşiğini düşürmeye yönelik bir dizi öneri, Filistinlilere karşı ayrımcılık ve adil yargılanma haklarının ihlali ile uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun diğer ihlalleri açısından ciddi endişeler uyandırıyor. İdam söz konusu olduğunda, BM çok açık ve her koşulda buna karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür önerilerin, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamındaki İsrail yükümlülükleriyle tutarsız olduğunu belirten Türk, mahkemelere hiçbir takdir yetkisi bırakmayan ve yaşam hakkını ihlal eden zorunlu ölüm cezaları getirilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

"Öneri, diğer insan hakları endişelerini de gündeme getiriyor"

Türk, "Ayrıca öneri, sadece Filistinlilere uygulanacak olması nedeniyle ayrımcı olması dahil diğer insan hakları endişelerini de gündeme getiriyor." ifadesini kullandı.

Bu tür yasaların dilinin ve İsrailli politikacıların açıklamalarının, düzenlemenin yalnızca adil olmayan yargılamalar sonucunda mahkum edilen Filistinlilere uygulanmasının hedeflendiğini gösterdiğine dikkati çeken Türk, önerilen değişikliklerin işgal altındaki Batı Şeria'da geçerli olan askeri yasayı değiştireceğini kaydetti.

Türk, bu kapsamda askeri mahkemelerin, işgal altındaki Batı Şeria'da kasıtlı öldürme suçundan mahkum edilen herkes için zorunlu ölüm cezası öngörmek zorunda bırakılacağını ifade etti.

İsrail Meclisi, tasarının ilk okumasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, Kasım 2025'te Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısının ilk okumasını onaylamıştı. Yasanın yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

Tasarıda, ölüm cezası verildikten sonra infazın 90 gün içinde "zehirli iğne yöntemiyle" gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER