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BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı

BM: Suriye’de iki hafta içinde yüzlerce sivil öldü ve yaralandı
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye’de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

OCHA'dan yapılan açıklamada, Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Şam, Hama ve Deyrizor kentlerinde gıda sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.

Son iki haftada yaklaşık 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, "Suriye'ye geri dönmenin ne kadar güvenli olduğunu ve evlerine dönmek için bilinçli ve gönüllü bir karar vermeden önce haklarına ne kadar saygı gösterileceğini düşünüyorlar. Bunu herhangi bir baskı olmadan yapmaları için alan tanınmalı” denildi.

Kaynak: DHA

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