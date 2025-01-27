Eve dönen Filistinliler her şeye rağmen mutlu

Gazze’de soykırımcı İsrail’in 15 aydan fazla süren saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen ve bugün uzun bir aradan sonra Gazze ve kuzeydeki bölgelere dönüş için yola çıkan Filistinliler, umutlarını kaybettikten sonra yeniden sevinçlerini paylaştı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridinin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

Yaklaşık iki saat sonra da Filistinlileri ve eşyalarını taşıyan araçlar da "güvenlik" kontrolünden sonra Netzarim Koridoru'ndan Salahaddin Caddesi üzerinden dönüş yoluna koyuldu.

Gazze ve kuzey bölgelerine dönüş, İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nin ortasında kurduğu kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru üzerindeki iki noktadan gerçekleşti.

Geri dönme umudunu yitirdikten sonra gelen sevinç

Bisikletiyle yola çıkan Basim Salha, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gitmeye çalıştığını söyledi.

Alabildiği birkaç eşyayı bisikletine yükleyen Salha, "Geri dönme umudunu kaybetmiştik. Yaşadığımız acı ve ızdıraba rağmen mutluyuz." dedi.

İsrail'in soykırım kapsamında saldırılarını yoğunlaştırdığı Cibaliya Kampı'ndaki duruma ilişkin Salha, "Şartlara uyum sağlamaya çalışıyoruz, var olanla yetiniyoruz." diye konuştu.

Buruk sevinçler

İsrail saldırıları nedeniyle zorunlu göçle Han Yunus'a gelen Fatma Ebu Hasıra, Gazze kentine dönüş yolunun meşakkatli olduğunu anlattı.

Gazze'ye ulaşan Hasıra, "Bugün sevinçli bir gün bununla birlikte yüreklerimiz kederli. Kalbimizde acı var; saldırılarda çocuklarımdan, torunlarımdan, komşularımdan, sevdiklerimden kaybettiklerim oldu. Evlerimizi de kaybettik." dedi.

Saldırılar nedeniyle yerinden edildiği yerde de açlık, susuzluk ve temel yaşamsal ihtiyaçlardan yoksunluk çektiğini belirten Ebu Hasıra, topraklarından, yaşadığı yerden uzak kalmak yerine yıkılmış evinin enkazında yaşam mücadelesi vermeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Sevinç ve hüzünle karışık duygular

Gazze ve kuzey bölgelerine dönüşün başlamasıyla sevinç ve hüzünle karışık duygular yaşanıyor. Gazze'nin güneyinden kuzeye dönmek üzere yola çıkan bir gencin, Gazze kentinde kendisini bekleyen annesi ve çocuğuyla aylar sonra kucaklaşması duygu dolu anlara neden oldu.

Hüzünlü genç, bir yakınının ismini anarak, "Allah'ım Hamid'e rahmet etsin. Beni ilk o karşılamak istiyordu." diyerek ağladı.

Tehcir planlarıyla mücadele

Siyasi analist ve yazar Mustafa İbrahim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahın erken saatlerinden itibaren işgale ve soykırıma meydan okuyan görkemli ve tarihi bir manzarada insan kalabalıkları kuzeye doğru yürüyor." ifadesini kullandı.

İbrahim, sığınmacıların topraklarına dönüşünü, "tehcir planlarıyla mücadele" olarak nitelendirdi.

Filistin halkının efsanevi direnişinin alışık oldukları bir şey olduğunu dile getiren İbrahim, "Kadınlar, erkekler ve çocuklar, bayram günü gibi yeni kıyafetlerini giymiş, hepsinin yüzlerinde tebessüm ve mutluluk. Yaşanan acılara, kayıplara ve hüzne rağmen bir çoğu yıkılmış da olsa evlerine, yurtlarına dönüyor." diye yazdı.

Kaynak: AA