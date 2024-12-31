GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Güney Kore uçak kazasında pist sonundaki duvar tartışma yarattı

Güney Kore uçak kazasında pist sonundaki duvar tartışma yarattı
Güney Kore’de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında pist sonundaki beton duvarın varlığı ve rolü tartışma konusu oldu. Havacılık uzmanları, duvarın kaza sonucunda ölü sayısını artırmış olabileceğini belirtiyor.

Jeju Air'e ait uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında piste temas ettikten sonra beton bir duvara çarparak alev aldı. Pilot, kuş çarpması nedeniyle inişi iptal etmiş ve ters yönden iniş için izin istemişti. Ancak uçak piste indikten sonra iniş takımlarını kullanmadan kayarak ilerledi.

Beton duvarın rolü ne?

Havacılık güvenliği uzmanı David Learmount, "Eğer bu engel orada olmasaydı, uçak durabilir ve büyük olasılıkla tüm yolcular hayatta kalabilirdi," dedi. Lufthansa pilotu Christian Beckert ise pist sonunda böyle bir yapının "olağandışı" olduğunu vurguladı.

Yonhap Haber Ajansı'na göre, söz konusu beton yapı, uçakların inişine yardımcı olan bir navigasyon sistemi olan 'localiser' cihazını taşıyor. Yapı, sistemin düzgün çalışabilmesi için pist seviyesinde tutulmak amacıyla inşa edilmiş ve üzerine toprakla kaplanmış.

Güvenlik standartları tartışılıyor

Tecrübeli pilot Chris Kingswood, "Pist çevresindeki yapılar belirli bir mesafede kırılabilir olmalı. Uçak çarptığında bu yapıların parçalanması gerekir," dedi.

Kingswood, havaalanının uluslararası standartlara uygunluğunun detaylı bir şekilde inceleneceğini ifade etti.

Pilotlar duvarın varlığından haberdar mıydı?

Havacılık analisti Sally Gethin, pilotların beton bariyerin varlığından haberdar olup olmadıklarının araştırılması gerektiğini söyledi:

"Pilotlar, bu sert engelin orada olduğunu biliyor muydu? Kontrol kulesi, ters yönden iniş için doğru bir yönlendirme yaptı mı? Kara kutu verileri bu sorulara yanıt verecek."

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki diğer havalimanlarında ve uluslararası standartlarda benzer yapıların varlığını incelediklerini açıkladı. Ancak uzmanlar, bu tür yapıların daha hafif ve kırılabilir malzemelerle yapılmasının olası etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

Kazanın nihai nedenleri ve beton yapının rolü, devam eden soruşturmalar sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: AA

  • #Güney Kore #Uçak Kazası

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER