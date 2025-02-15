Hamas: İsrail’in esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmasını kınıyoruz

Hamas, İsrail’in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinlilere üzerinde Davut yıldızı olan kıyafetler giydirmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin, daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulandı.

Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının, Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.

Davut yıldızlı tek tip kıyafetlerle serbest bırakıldılar

Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edilmişti.

KAN: Filistinli esirlere uygulanan işlemlerde bir tırmanış var

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Filistinli esirlerin bileklerine takmaya zorlandıkları yazılı bilekliklerden sonra üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesiyle esirlere uygulanan işlemlerde bir tırmanış olduğu ifade edildi.

Haberde medyaya servis edilen görüntülerin "istisnai görüntüler" olduğu iddia edilirken, "İsrail'in serbest bırakılan tutuklular aracılığıyla ilettiği mesajlarda her seferinde bir tırmanış gözlemlendiği" ifadelerine yer verildi.

Esirlere karşı bu "tedbirlerin" alınması emrini veren kişinin Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi olduğu aktarıldı.

KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy ise Filistinli esirlere yönelik psikolojik tacizi eleştirerek, "Biz neden devlet olarak onlar gibi olalım ki? Biz Hamas değiliz." dedi.

Yediot Ahronot'a göre, serbest bırakılan Filistinli esirlerin psikolojik şiddete maruz kalması ilk kez olmuyor.

Daha önce de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan esirlere, "İsrail Cezaevi Hizmeti" ibaresi yazılı bileklikler takıldığı ve kendilerine Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun yol açtığı yıkımı anlatan bir film izletildiği aktarıldı.

Son iki hafta içinde serbest bırakılan Filistinli esirler de İsrail bayrağı ve "Ebedi halk unutmaz, ben düşmanlarımı kovalarım ve yakalarım" yazılı bileklikler takmaya zorlandıklarını anlattı.

Kaynak: AA