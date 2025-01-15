Hamas yönetimi ateşkes anlaşmasına ilişkin yanıtını arabuluculara iletti

Hamas, konuya ilişkin açıklamasını Telegram hesabından yaptı.
Açıklamada, "Hareket yönetimi, ateşkes anlaşması önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara iletti." denildi.
Kaynak: AA
Hamas, konuya ilişkin açıklamasını Telegram hesabından yaptı.
Açıklamada, "Hareket yönetimi, ateşkes anlaşması önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara iletti." denildi.
Kaynak: AA
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