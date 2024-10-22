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Irak: Gazze ve Lübnan’daki savaş diğer bölgelerde de yeni çatışmalar doğurabilir

Irak: Gazze ve Lübnan’daki savaş diğer bölgelerde de yeni çatışmalar doğurabilir
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, katil İsrail’in, Gazze Şeridi ve Lübnan’daki saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede yeni çatışmaların çıkabileceğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin, Avrupa turu kapsamında gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları karşısında ortak bir pozisyon sergilemek için koordinasyon kurulması konusu ele alındı.

Hüseyin görüşmede, Gazze ve Lübnan'da savaşın devam etmesinin, diğer bölgelerde de yeni çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, bunun önlenmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Hüseyin, 16 Ekim'de İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Fransa'yı kapsayan bir Avrupa turuna çıkmıştı.

Kaynak: AA

  • #Irak #Gazze #İsrail #Lübnan

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