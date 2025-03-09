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İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da bazı kasabalara baskın düzenleyerek 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura kasabasına çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinlilere ateş açan ve göz yaşartıcı gaz bombası atan İsrail askerleri, 2 genci gözaltına aldı.

Aktivistler de İsrail askerlerinin kasabanın ortasında rastgele ateş açtığını ve 2 gencin gözaltına alındığını gösteren görüntüler yayınladı.

İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasına düzenlediği baskın sırasında da Filistinlilerle aralarında olaylar çıktı.

23 yaşındaki genci darp ederek gözaltına aldılar

İsrail askerlerinin olaylar sırasında gerçek ve plastik mermiyle ateş açması, ses ve gaz bombası kullanması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, baskın sırasında 23 yaşındaki İbrahim Ahmed Sami Sabarina'yı feci şekilde darp ederek gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in güneyinde yer alan El-Hıdır kasabasına düzenlediği baskın sırasında ise gerçek ve plastik mermiyle ateş açılması, ses ve gaz bombası kullanılması sonucu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

Ordu, ayrıca Beytüllahim'in güney kırsalında bulunan köylerin girişlerine kurduğu demir bariyerleri de kapattı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde ise İsrail ordusu, Tulkerim kentinin doğusundaki Zinaba banliyösüne baskın düzenleyerek 2 genci gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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