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İsrail ordusunun Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırıda çok sayıda sağlık çalışanı yaralandı

İsrail ordusunun Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırıda çok sayıda sağlık çalışanı yaralandı
İsrail ordusunun, soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kuşatma altındaki Kemal Advan Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda birçok sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik önce topçu atışları yapılması ve sonra yaylım ateşi açılması sebebiyle birçok sağlık görevlisi yaralandı.

Yaralanan sağlık görevlilerinin sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kemal Advan Hastanesi'nin ana oksijen istasyonunun İsrail ordusu tarafından bombalandığı ve İsrail askerlerinin hastanenin bahçesine baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024'te başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

  • #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı

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