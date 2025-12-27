GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen işgal ettiği bölgelerde deniz, hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail donanması, Gazze kenti açıklarında, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yakın mesafeye top ve makineli tüfek ateşi açtı, bu da korku ve paniğe neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde kontrolü altındaki bölgelere topçu saldırısı düzenlerken helikopterler de aynı bölgelerde Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin güney kesiminde ise İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin doğusunda ordunun kontrolündeki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlardan da ordunun kontrolü altında olan Refah'ın batısındaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri üzerinde alçak uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Saldırıların neden olduğu can kaybına dair ise henüz bilgi verilmedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

Kaynak: AA

