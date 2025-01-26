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Katil İsrail Gazze’de ateşkesi ihlal etti Filistinli bir genci öldürdü

Katil İsrail Gazze’de ateşkesi ihlal etti Filistinli bir genci öldürdü
İsrail’in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’nin ortasına düzenlediği saldırıda bir kişi daha hayatını kaybetti.

Gzze'de El Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi,yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açılan ateşte Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda da bir Filistinli İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Raşid Caddesi'nde, Gazze kenti ve kuzey bölgelerine geri dönmek için bekleyen bir grup sığınmacıya ateş açmış, saldırıda biri çocuk 5 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, soğuk havaya rağmen on binlerce Filistinli, ateşkes anlaşması kapsamında evlerine geri dönebilmek için Netzarim Koridoru'nun açılmasını bekliyor.

İşgalci İsrail, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermiyor

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, "Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği" kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'ın ise söz konusu esir İslami Cihad'ın elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabını verdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

  • #Gazze #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı

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