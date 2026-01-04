GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

NYT: Maduro’nun alıkonulduğu ABD askeri hava saldırılarında en az 40 kişi öldü

NYT: Maduro’nun alıkonulduğu ABD askeri hava saldırılarında en az 40 kişi öldü
ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in alıkonulduğu askeri hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelere saldırılarındaki sivil ve askeri zayiata değinildi.

Buna göre ABD'nin, Maduro ve eşi Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

