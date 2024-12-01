Rusya 2025-2027 federal bütçesini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılı ve 2026-2027 dönemine ait federal bütçeyi onayladı.
Bütçeye göre, 2025 yılında federal gelirlerin 40 trilyon 296 milyar ruble, harcamaların ise 41 trilyon 469 milyar ruble olması planlanıyor.
2026'da bütçe gelirlerinin 41 trilyon 841 milyar rubleye, 2027'de ise 43 trilyon 154 milyar rubleye yükselmesi beklenirken; aynı yıllar için harcamalar sırasıyla 44 trilyon 22 milyar ve 45 trilyon 915 milyar ruble olarak öngörülüyor.
Enflasyonun ise 2025'te yüzde 4,5'in, sonraki yıllarda ise yüzde 4'ün altında kalacağı tahmin ediliyor.
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