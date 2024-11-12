Trump’ın kabinesi şekilleniyor

ABD’de başkan seçilen Donald Trump, kabinesinde görev vermeyi düşündüğü isimleri birer birer seçiyor. Trump, Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz’ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirledi.Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı olarak da Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik’i gösterdi.
ABD, ikinci Trump dönemini beklerken, Trump ekibini oluşturuyor.
Trump'ın Beyaz Saray'ın iki kritik pozisyonu için görevlendirmeyi düşündüğü isimler belli oldu.
Trump, Cumhuriyetçi Parti Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'tan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasını istedi.
Afganistan ve Ortadoğu'da askerlik yapan Waltz'ın bu göreve seçilmesinin ABD'nin küresel duruşunun yeniden düzenlenmesi anlamına geldiği yorumları yapılıyor. Waltz, Çin konusunda şahin, rekabetin kararlılıkla sürdürülmesinden yana. Ukrayna'ya silah gönderilmesine de şüpheyle yaklaşıyor.
Trump'ın belirlediği bir diğer isim, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik.
Stefanik, Ukrayna'ya silah desteğinin kesilmesini ve savaşın sona ermesini istiyor. Bu sebeple daha önce Rusya yanlısı olmakla suçlanmıştı.
Eğitim bakanlığını kapatıyor
Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak ise Senatör Marco Rubio'yu düşündüğü ülke basınında iddia ediliyor.
Trump ayrıca, Eğitim Bakanlığı'nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini açıkladı.
Eğitim için kişi başına harcanan paranın herhangi bir ülkenin 3 katı olmasına karşın ABD'de eğitimin dipte olduğunu savundu.
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