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Trump: Zelenskiy anlaşma için hazırım dedi

Trump: Zelenskiy anlaşma için hazırım dedi
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den bir mektup aldığını belirterek, “Ukrayna’nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya“ ve “ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu“ açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kongre ortak oturumunda Amerikan halkına hitap ederken, konuşmasının dış politika bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

Zelenskiy'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır" sözleriyle duyurdu.

Mektup için Zelenskiy'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

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