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Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

Yeni bir kurbağa türü keşfedildi
Çinli araştırmacılar yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti. 2 bin metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde keşfedilen türe, “Ateş Karınlı Semender“ ismi verildi.

Çin'in güneydoğusunda bulunan Huanggang Dağı'nda, iki bin metre rakımdaki zirvede araştırma yaptılar, yeni bir semender türü keşfettiler.

Araştırmacılar, önce küçük bir su birikintisinden 9 örnek topladı. Bu örneklerde yapılan analizler sonucu yeni bir türün keşfedildiği anlaşıldı.

Yeni türe, vücudundaki belirgin siyah lekeler ve parlak turuncu alt kısmı nedeniyle ‘Huanggang" Ateş Karınlı Semender" ismi verildi.

Uzun kuyruklara sahipler!

Kuyruklu kurbağa olarak da bilinen semenderler, iki yaşamlılar sınıfından yaklaşık 500 türünün ortak adı.

Vücutları uzunlamasına olan semenderler uzun kuyruklara sahipler.

Yeni türün tespit edildiği Huanggang dağının da bulunduğu ulusal parkta, 7 bin 400'den fazla yabani bitki ve hayvan türü yaşıyor.

Çinli araştırmacılar, bölgede bilinmeyen başka hayvanların da olduğunu tahmin ediyor.
 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Çin

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