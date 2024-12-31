Araç sahipleri dikkat! Depolarınızı doldurun! Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme sonrası ÖTV zammının pompaya yansıması 83 kuruşu buldu. Zam yarın tabelaya yansıyacak.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. Karar neticesinde 3 Ocak'ta yüzde 8 civarında artırılması beklenen ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.
BENZİN, MOTORİN VE LPG ZAMLANACAK
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artış oranı yüzde 6 olarak sınırlandırıldı. ÖTV düzenlemesinin ardından pompa fiyatlarının ne kadar artacağı da belli oldu.
Düzenleme kapsamında 31 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda KDV dahil 82 kuruş, motorin grubunda KDV dahil 77 kuruş, LPG grubunda KDV dahil 35 kuruş fiyat artışı meydana geldi.
Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.
"ENFLASYONDAN DAHA DÜŞÜK ARTIŞ YAPTIK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek,
"Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Avrupa 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları
Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam
Motorin (mazot): Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam
LPG (otogaz): Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Anadolu 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları*
Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam
Motorin (mazot): Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam
LPG (otogaz): Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84TL/LT - 35 kuruş zam
Ankara akaryakıt fiyatları - Ankara akaryakıt 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları
Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam
Motorin (mazot): Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam
LPG (otogaz): Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam
İzmir 31 Aralık akaryakıt fiyatları - İzmir 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları
Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam
Motorin (mazot): Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam
LPG (otogaz): Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam
Kaynak: Haber Merkezi