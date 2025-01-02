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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.961,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 130,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,86 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,47 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 artığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Kaynak: AA

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