Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.
Zam oranı yüzde 56,35 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Şubat ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Şubat ayı zam oranı yüzde 56,35 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi