İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek? İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İŞKUR ödeme takvimi!

2025 Ocak ayı için İşgücü Uyum Programı (İUP) maaş ödemelerinin yapılacağı tarih, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aktif işgücü hizmetleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenlenen İUP maaşları, zam oranlarının açıklanmasının ardından gündeme oturdu. Eski adıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) olarak bilinen bu program kapsamında, 2025 Ocak ayı maaşı 1.083,00 TL olarak belirlendi. İUP maaşları İŞKUR aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, belirtilen tarihlerde maaşlarını alabilecek. Ancak henüz ödemesi yapılmayanlar, “İUP maaşı neden yatırılmadı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, İUP maaşları hangi tarihte yatacak? Ödemeler yapıldı mı? İUP maaşlarına dair detaylar şu şekilde...

2025 Ocak ayı İUP maaşlarının ödeneceği tarih, ayın son günlerinde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Henüz maaşlarını alamayan hak sahipleri, "İUP maaşı ne zaman yatacak?” sorusuna resmi açıklamalarla yanıt arıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen eğitim ve rehberlik programı kapsamında ödenen İUP maaşı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 1.083,00 TL olarak güncellendi. Peki, İUP maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Ödemeler yapıldı mı? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar.

2025 OCAK İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?

Özel politika gerektiren gruplar öncelikli olmak üzere işsiz bireylerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla tasarlanan bu programlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında yürütülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirilen programlar, katılımcılara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefler.

Katılımcılara programa katıldıkları günler için yapılan ödemeler kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İUP maaşı 1.083,00 TL olarak belirlenmiştir.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde çalışan hak sahiplerinin maaş ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Ancak, İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılması öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında, detaylar güncellenerek paylaşılacaktır.

İUP İŞKUR MAAŞI NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile 1.083,00TL cep harçlığı ödenir.

İUP ÇALIŞANI NE KADAR MAAŞ ALIR?

Bu verilere göre, İUP personeli aylık 12.996 TL ücret alacaktır. Ancak İUP maaşları, yevmiye esasına dayandığı için personelin çalıştığı gün sayısına göre değişiklik gösterebilir. Standart bir çalışma düzeninde, ayda 12 gün çalışan bir personelin maaşı yukarıda belirtilen tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

İŞKUR İUP MAAŞI NE KADAR 2025?

İŞKUR tarafından işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen eğitim ve rehberlik programı kapsamında ödenen İUP maaşı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 1.083,00 TL olarak güncellenmiştir.

İUP GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında maaş ödemelerine ilişkin sorgulamalar devam ediyor. Program dahilinde İŞKUR'a kayıtlı vatandaşlara günlük 666 TL ödeme yapılacak.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Eski adıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) olarak bilinen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ödenen maaşlar, 2025 Ocak ayında 1.083,00 TL olarak belirlenmiştir. İUP maaş ödemeleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Vatandaşlar, belirlenen tarihlerde ocak ayı maaşlarını alabileceklerdir.

İUP HANE GELİR ŞARTI NEDİR?

Hane geliri 44.208,84 TL'nin altında olmak. Katılım şartlarını taşıyan ve çalışmak isteyen kişilerin başvurularını şahsen 13-14 Ocak 2025 tarihlerinde listede belirtilen başvuru yerlerinden yapmaları önemle duyurulur.

İUP NEDİR İŞKUR?

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere, işsiz bireylerin işgücü piyasasına geçişini desteklemek amacıyla bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefleyen programlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aktif işgücü hizmetleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak düzenlenmektedir.

İUP KAÇ AY ÇALIŞACAK?

İUP (İstihdam ve Uygulamalı Program) süresi, genellikle 4 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre, programın türüne ve belirli şartlara göre değişebilir.

İUP RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

İUP (İstihdam ve Uygulamalı Program) katılımcıları, resmi tatillerde genellikle çalışmazlar. Ancak, katılımcıların programın gerekliliklerine göre, bazı durumlarda tatillerde çalışabilmeleri mümkün olabilir. Bu, iş yerinin politikalarına ve programa özel düzenlemelere bağlıdır. Yine de, resmi tatillerde çalışma gerekliliği, genellikle programın başlangıcında belirlenen kurallar çerçevesinde açıklığa kavuşturulmaktadır.

İUP OKULLARDA NE İŞ YAPAR?

İUP (İstihdam ve Uygulamalı Program) kapsamında okullarda çalışan katılımcılar, genellikle şu görevlerde bulunurlar:

Eğitim Desteği: Öğrencilere derslerde yardımcı olma, öğretmenlere destek sağlama (örneğin, sınıf içi uygulamalar, ders materyalleri hazırlığı). Sınıf Yönetimi: Öğrencilerin sınıfta daha düzenli olabilmesi için yardımcı olma, öğretmenin denetiminde sınıf içindeki düzeni sağlama. Okul İdari İşlemleri: Okulun idari işlerindeki basit görevleri yerine getirme, belge düzenleme, kayıt işlemleri gibi yardımcı roller üstlenme. Etkinlik ve Organizasyon: Okul içindeki etkinliklerde organizasyon ve destek sağlama, okul gezileri veya kültürel aktivitelerde yardımcı olma.

Bu görevler, okuldaki ihtiyaçlar ve katılımcının becerilerine göre değişkenlik gösterebilir.

İUP HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞIR?

İUP (İstihdam ve Uygulamalı Program) katılımcıları genellikle haftada 5 gün çalışırlar. Ancak, çalışma saatleri ve gün sayısı, programa ve uygulandığı kuruma bağlı olarak değişebilir. Bazı programlarda, belirli bir süre boyunca hafta içi 5 gün, bazı durumlarda ise hafta sonları da dahil olmak üzere farklı çalışma düzenlemeleri yapılabilir. Programın şartlarına göre haftalık çalışma süresi belirlenir.

İUP'DE HANGİ İŞLER VAR?

İUP (İstihdam ve Uygulamalı Program) kapsamında yer alan işler, katılımcının eğitim alanına, yeteneklerine ve programın uygulanacağı kuruma göre çeşitlenebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki iş türleri bulunabilir:

Eğitim Destek Çalışmaları: Okullarda öğretmenlere yardımcı olmak, sınıf içi etkinliklerde destek sağlamak, öğrencilere ders materyalleri hazırlamak. İdari Destek: Okul veya kurumun idari işlerinde yardımcı olmak (belge düzenleme, dosyalama, veri girişi, öğrenci kayıtları vb.). Sosyal Hizmet Desteği: Öğrencilere veya topluluk üyelerine sosyal hizmet desteği sağlamak (örneğin, psikolojik destek veya danışmanlık). Kütüphane ve Bilgi Yönetimi: Kütüphane düzeni sağlamak, kitap ve materyal yönetimi yapmak, öğrencilere araştırma konusunda yardımcı olmak. Teknik Destek ve Bakım: Okul veya kurumun teknik altyapısının bakımını yapmak, bilgisayar veya diğer ekipmanlarla ilgili destek sağlamak. Etkinlik ve Organizasyon: Okul içindeki etkinliklerin, gezilerin, sergilerin veya kültürel organizasyonların planlanmasında yer almak. Sağlık Hizmetleri: Okulda sağlık hizmetlerinin verilmesi veya öğrencilere sağlık konusunda bilgi sağlanması.

İUP'nin amacı, katılımcıların hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de çeşitli iş alanlarında deneyim kazanmalarıdır. Bu işler genellikle katılımcıların eğitim alanlarına uygun olacak şekilde belirlenir.

İUP YAŞ SINIRI VAR MI?

İUP (İstihdam ve Uygulamalı Program) kapsamında katılımcılar için belirli bir yaş sınırı olabilir, ancak bu sınır, ülkeye veya programın uygulandığı kuruma göre değişebilir. Genel olarak, İUP'ye katılmak için genellikle 18 yaş ve üzeri olmak gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, 18 yaş altındaki bireyler için de belirli programlar düzenlenmiş olabilir.

Katılımcıların yaş sınırı, İUP'nin içeriğine ve başvuru koşullarına göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, katılmak istediğiniz programın özel koşullarını kontrol etmek önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi