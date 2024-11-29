Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 509 milyon 933 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, şu ifadeye yer verildi:
"Hayvan hastalıkları tazminatı 173 milyon 21 bin 569 lira, hayvan gen kaynakları desteği 166 milyon 732 bin 575 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 105 milyon 25 bin 721lira, tiftik üretimi desteği 32 milyon 170 bin 45 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 19 milyon 609 bin 421 lira, sertifikalı/standart fidan kullanım desteği 10 milyon 46 bin 721lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 2 milyon 122 bin 464 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 1 milyon 204 bin 484 lira olmak üzere, toplam 509 milyon 933 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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