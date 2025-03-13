Tüpraş ne zaman temettü verecek? Ödeme tarihi belli oldu mu?

TUPRAŞ temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu. Tüpraş (TUPRS) yatırımcıları, 2024 yılı kârlarının hesaplarına geçmesini bekliyor. Tüpraş toplamda 12,92 TL temettü ödemesi gerçekleşecek.

Tüpraş, yatırımcılarına temettü ödeme yapacağı tarihi duyurdu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılacaktır.

TÜPRAŞ 2025 temettü ödeme tarihi yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Tüpraş son 5 yılda toplam 2024 ve 2023 yıllarında temettü ödemesi yaptı.

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

Tüpraş 2024 yılında net dönem karı 18,31 milyar TL'dir. Bu kâr oranı bir önceki yıla kıyaslandığı takdirde yüzde 76 düşüş eğiliminde olması bekleniyor. Şirketin net satışları ise 2024'te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre yüzde 18 azaldı.

Tüpraş bilançosunu açıklarken, 2025 yılında ne kadar temettü ödeyeceği konusunda da bilgi verdi. Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyeceği ve bu da iki taksite bölüneceği belirtildi.

Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecektir. 6,30 TL'lik ikinci taksit ise 30 Eylül'de verileceği bilgisi paylaşıldı. Tüpraş'ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise yüzde 9,69 olarak işlem kaydetti.

TÜPRAŞ 2025 NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?

Tüpraş, hisse başına toplam net 12,92 TL temettü ödeyecek. Temettü ödemeleri iki taksit halinde yatırımcıların hesaplarına yatırılacak:

İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde hisse başına net 6,61 TL verecek. İkinci taksit 30 Eylül 2025 'de hisse başına net 6,30 TL ödeyecek.

Tüpraş'ın son piyasa fiyatına göre toplam temettü verimi yüzde 9,69 olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi