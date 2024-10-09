Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği

Yaş çay üreticilerine 2024 yılı ürünü için fark ödemesi yapılacak. Çay üreticilerine 2024 yılı ürünü yaş çay fark ödemesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tebliği ile tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında faaliyet gösteren çay üreticilerine destek sağlanması amaçlanıyor.
Buna göre, ödeme yapılacak üreticiler ve ödeme miktarları da açıklandı. İlk defa 2024 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere, kilogram başına 200 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.
Son tarih 31 Aralık!
Üreticilere ayrıca, 2024 yılı yaş çay üretim sezonunda dekar başına en fazla 2 bin 766 kilograma kadar yapılan çay satışına fark ödemesi desteği sağlanacak.
2024 yılı üretim sezonunda üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler bu kapsamda değerlendirildi.
Destekten ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticilerin, 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi ile kimlik numarasını beyan ederek, kamu veya özel sektör işletmelerine başvurmaları gerekiyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”