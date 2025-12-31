Yurt dışı çıkış harcı ve özel iletişim vergisine zam: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yayımlanan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)" başlıklı düzenleme, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.



Tebliğin İçeriği:



Madde 1: 28 Aralık 2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "710" ibaresi "1.250" şeklinde değiştirilmiştir.



Madde 2: Bu Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer.



Madde 3: Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.



Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı



Aynı Resmi Gazete'de "Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)" başlıklı ikinci bir tebliğ daha yayımlandı.



Tebliğin Detayları:



Madde 1: 13 Temmuz 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre:



"Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değiştirikleri hariç) yürümünde lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanunun 48'inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.



27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile yeniden değerleme oranı 2025 yılı için %25,49 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 700,00 TL olarak uygulanacaktır.



Madde 2: Bu Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer.



Madde 3: Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.



Yurt Dışına Çıkış Harcında Artış



Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle, daha önce 710 TL olan tutar 1.250 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yurt dışına çıkış harcı, Türkiye'den uluslararası seyahate çıkan vatandaşlardan alınan bir vergi kalemidir. Bu tutarın artırılması, 2026 yılı bütçe gelirlerini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.



Mobil Hat Açma Vergisi 700 TL Oldu



Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı belirlendi. 2025 yılı için belirlenen %25,49'luk yeniden değerleme oranı uygulanarak, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu vergi 700 TL olarak tahsil edilecek.

Bu vergi, yeni hat açılışlarında tek seferlik olarak alınan bir vergidir. Operatör değişikliklerinde ise bu vergi alınmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi