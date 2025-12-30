GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,03
EURO
50,55
STERLİN
58,21
GRAM
6.222,65
ÇEYREK
10.224,52
YARIM ALTIN
20.349,81
CUMHURİYET ALTINI
40.571,16
KONYA Haberleri

Konya’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi açıklandı

Konya’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce vatandaşın başvurduğu projede, illere göre kura tarihleri adım adım açıklanıyor. Bu kapsamda Konya'da yapılacak TOKİ konutları için kura çekim tarihi de resmen duyuruldu.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ 11-27 ŞUBAT TARİHLERİNDE

Açıklanan resmi takvime göre, Konya'daki TOKİ kura çekimleri 11-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla yapılacak. Sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek.

KURA SONUÇLARI TOKİ'NİN RESMİ SİTESİNDE YAYINLANACAK

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

KURALAR NOTER HUZURUNDA, DİĞER İLLERİN TARİHLERİ AÇIKLANDI

TOKİ yetkilileri, kura çekimlerinin noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Öte yandan diğer iller için açıklanan kura takvimi şu şekilde:

Yapılan kura: Adıyaman

30 Aralık: Hakkari

5 Ocak: Siirt, Van

6 Ocak: Mardin, Ağrı

7 Ocak: Batman

Sıradaki iller: Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Artvin, Rize, Tunceli, Trabzon, Gümüşhane, Malatya, Bayburt ve Erzurum

5 Şubat: Ankara

11-27 Şubat: Bursa, Konya, Adana, Kocaeli ve diğer iller

1-6 Mart: Antalya, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir

9-12 Mart: İstanbul

TOKİ sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar, kura süreciyle ilgili güncel gelişmeleri TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip etmeye devam edebilir.

(Meltem Aslan)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER