Konya’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce vatandaşın başvurduğu projede, illere göre kura tarihleri adım adım açıklanıyor. Bu kapsamda Konya'da yapılacak TOKİ konutları için kura çekim tarihi de resmen duyuruldu.
KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ 11-27 ŞUBAT TARİHLERİNDE
Açıklanan resmi takvime göre, Konya'daki TOKİ kura çekimleri 11-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla yapılacak. Sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek.
KURA SONUÇLARI TOKİ'NİN RESMİ SİTESİNDE YAYINLANACAK
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
KURALAR NOTER HUZURUNDA, DİĞER İLLERİN TARİHLERİ AÇIKLANDI
TOKİ yetkilileri, kura çekimlerinin noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Öte yandan diğer iller için açıklanan kura takvimi şu şekilde:
Yapılan kura: Adıyaman
30 Aralık: Hakkari
5 Ocak: Siirt, Van
6 Ocak: Mardin, Ağrı
7 Ocak: Batman
Sıradaki iller: Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Artvin, Rize, Tunceli, Trabzon, Gümüşhane, Malatya, Bayburt ve Erzurum
5 Şubat: Ankara
11-27 Şubat: Bursa, Konya, Adana, Kocaeli ve diğer iller
1-6 Mart: Antalya, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir
9-12 Mart: İstanbul
TOKİ sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar, kura süreciyle ilgili güncel gelişmeleri TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip etmeye devam edebilir.
(Meltem Aslan)
Kaynak: Haber Merkezi