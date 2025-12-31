Konyalı müzisyenin kızı trafik kazasında öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde tanınmış yerel sanatçılarından Özlem Ökten ve Sadık Ökten'in kızları Seçil Ökten, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Acı haber, başta ailesi olmak üzere Akşehir'de sanat camiası ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu.
TRAFİK KAZASI SONRASI YOĞUN BAKIM MÜCADELESİ
Edinilen bilgilere göre Seçil Ökten, 7 Kasım 2025 tarihinde Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç Seçil, günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
SK
Sever Korkmaz
4 saat önce
Allah rahmet eylesin ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
SK
Sever Korkmaz
4 saat önce
Allah rahmet eylesin ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”