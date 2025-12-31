Konyalı ünlü göz doktoru hayatını kaybetti!

Konya’nın Akşehir ilçesinin bilim dünyasına kazandırdığı önemli isimlerden Prof. Dr. Reha Ersöz, yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü’nde akademik görevler üstlenen Ersöz, Adana’da gerçekleştirilen veda töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Akşehir'in yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Reha Ersöz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde göz hastalıkları alanında yürüttüğü akademik çalışmalarla tanınıyordu. Uzman doktorun vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Bilimsel katkılarıyla hatırlanacak
Adana Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Reha Ersöz; Avukat Mehmet Emin Ersöz ile BP Petrol'ün eski sahibesi merhum Nesrin Ersöz'ün oğlu, Neva ve Süha Ersöz'ün kardeşleri olup, akademik çalışmaları ve hekimlik mesleğine sunduğu katkılarla tanınıyordu. Prof. Dr. Reha Ersöz'ün vefatı, hem tıp camiasında hem de memleketi Akşehir'de derin bir üzüntüyle karşılandı.
Balcalı Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi
Merhum Prof. Dr. Reha Ersöz için Pazartesi günü Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından yapılan dualarla Prof. Dr. Ersöz, Çukurova Üniversitesi Mezarlığı'na defnedildi.
Akşehir ve Konya başta olmak üzere çok sayıda seveni, öğrencisi ve meslektaşı, Prof. Dr. Reha Ersöz'ü saygı ve rahmetle anarken, geride bıraktığı bilimsel miras ve insani yönü uzun yıllar hafızalarda kalacak.
