Konya’da termometre -20 dereceyi görüyor! Lapa lapa kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre 2025 yılının son gününde Konya genelinde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Kent merkeziyle birlikte birçok ilçede etkili olması öngörülen kar yağışı, yeni yıl öncesi kış şartlarını iyiden iyiye hissettirecek.
SOĞUK HAVA DALGASI SICAKLIKLARI DİBE ÇEKECEK
Yeni yılın ikinci günü olan 2 Ocak Cuma itibarıyla Konya, kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YENİ YILIN İLK PAZAR GÜNÜ ISINMA BEKLENİYOR
Soğuk havanın etkisi birkaç gün sürerken, 4 Ocak Pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarında kademeli bir artış bekleniyor.
Yeni yılın ilk pazar gününde Konya genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı, kar yağışının ise yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
