EKONOMİ Haberleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 uzman alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 uzman alacak
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 42 uzman sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, açıktan atama yoluyla 42 uzman sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü seçme sınavı gerçekleştirilecek.

Uzmanlar, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta görevlendirilecek.

Üniversitelerin, veterinerlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Son başvuru 9 Ocak

Adaylar, 31 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya Kariyer Kapısı platformundan başvurabilecek. Şahsen, elden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi "www.tkdk.gov.tr" ve Kariyer Kapısı Platformu "http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden görülebilecek.

Yazılı sınav 8 Şubat 2026'da Ankara'da yapılacak, başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri ise Kurumun internet adresinden duyurulacak.

Kaynak: AA

