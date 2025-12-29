GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki Tarım İşletmelerine 74 personel alınacak!

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’daki Tarım İşletmelerine 74 personel alınacak!
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Konya’da farklı alanlarda çalıştırmak üzere 74 personel alacak. İşte iş başvurusu için detaylar…

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere Konya'da toplam 74 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, çeşitli teknik ve tarımsal meslek gruplarını kapsıyor. İşte başvuru adresi ve ayrıntılar...

74 KİŞİ ALINACAK!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), İŞKUR üzerinden Konya'ya 74 personel yerleştirecek. 29 Aralık'ta başlayan başvurular 2 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. 

PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Aşçı, İnşaat İşçisi, Elektrik Tesisatçısı, Pano Montörü / Elektrik Tesisatçısı, Hayvan Bakıcısı, Çiftçi (Tarla Ürünleri) – Zirai Sulamacı, Tarımsal İşletme Meslek Elemanı, Selektör Makinesi Operatörü, Dış Lastik Tamircisi, Kaynakçı, Oto Elektrikçisi, Tarım Alet ve Makineleri Bakım-Onarımcısı, Traktör Bakım Onarımcısı, İş Makineleri Operatörü, Kepçeli Araç Operatörü, Kamyon Şoförü, Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı), Traktör Şoförü.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Adaylar başvurularını 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında;

İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden www.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden, ALO 170 hattı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

KURA ÇEKİMİ ANKARA'DA YAPILACAK

Başvuruların ardından yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Kura Yeri: TİGEM Sosyal Tesisleri

(Gazi Mahallesi, Yenimahalle / ANKARA)

Kura Tarihi: 21 Ocak 2026

Kura Saat Aralığı: 10.00 – 11.00

(Berna Ata)

 

