5 gün sonra değişiyor! Bankada hesabı olan herkes etkilenecek

Milyonlarca kişi ve şirketi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun tebliğinin yürürlüğe girmesine sadece 5 gün kaldı. Yılbaşından itibaren 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek.

Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği 2026 yılından itibaren devreye girecek.

Günlük hayatın olağan akışı içinde kalacak sınırları ve yüksek tutarlı para trafiklerinin nasıl yapılacağına yönelik bir süredir konuşulan düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.

Bu tarihten sonra para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı tebliğ ile birlikte finansal hareketler yakından izlemeye alınacak.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Son dönemde yapılan kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında MASAK kontrolü sağlamak istiyor. Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edebilmek ve Türkiye'de yapılan işlemlerde, "Mali Eylem Görev Gücü" kapsamında suç olan eylemleri ortadan kaldırma çabası köklü değişimi gündeme getirdi. Yeni alınan tedbirler Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün verdiği tavsiyeler doğrultusunda da vücut buldu.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm kişileri etkileyecek düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye ekonomisindeki para trafiğinin küresel finansal sistemle uyum sağlama stratejisi kapsamında yapılan düzenlemeler yasalara uygun hareket eden hiç kimseyi olumsuz etkilemeyecek. Yasa dışı işlerle ilgilenenler ise MASAK'ın radarına takılacak.

Kaynak: Haber Merkezi