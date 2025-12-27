Konya’da öğrendiği zanaatla kendi atölyesini kurdu

Eskişehir’de yaşayan 32 yaşındaki girişimci bütün birikimi ile açtığı tufting isimli halı dokuma atölyesinde gelen vatandaşlar hem bu zanaatı öğreniyor hem de hayallerindeki figürleri kumaşa döküyor.

Eskişehir'deki yaşayan 32 yaşındaki Emre Aral, uzun yıllardır ilgisini çeken tufting ismi verilen el işi halı dokuma zanaatı için kolları sıvadı. Zanaat için Konya'da özel eğitim alan ve işi öğrenen Aral, bütün birikimi ile Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerine bir işletme açtı. Burada bulunan 5 kasnak ve tufting makine ile hem kendi halılarını hem de dileyenlerin bu işi öğrenmesine imkan sağlayan 32 yaşındaki girişimci güzel geri dönüşler alıyor. Şu an da müşterilerine tufting öğreten Emre Aral, gelen nadir siparişleri de işleyip satılışını yapıyor. İlerde işlerini büyütmek isteyen Emre Arel, Eskişehir'de tufting atölyesi açısından tek işletmenin kendisine ait olduğuna değindi.

"Küçük ürünün yapımı bile yaklaşık 3-4 saat sürüyor"

Tuftinge başlama hikâyesi ve yapılışı hakkında Emre Arel, "Hem hobimi ilerletebileceğim hem de Eskişehir'de daha önce yapılmamış farklı bir işe imza atmak istedim. Bu süreçte internette, yurt dışında hobi olarak oldukça yaygın olan tufting, yani halı dokuma sanatını gördüm. El sanatlarına olan merakım ve elimin bu işe yatkın olduğunu düşünmem üzerine bu işe başladım. Tufting süreci, tıpkı bir ressamın resmini tuvale aktarması gibi başlıyor; görüntüyü elektronik cihazlar yardımıyla halı dokuma kasnağımıza yansıtıp çiziyoruz. Ardından tufting makineleri yani tabancaları ile ipleri kullanarak, çizimleri takip ederek önce görselin dış hatlarını oluşturuyor, sonra da içini dolduruyoruz. Küçük bir çalışmanın tüm işlemleri bile yaklaşık 3-4 saat sürüyor; ancak sonunda ortaya çok estetik bir görüntü çıkıyor" dedi.

"Çiftler, birbirlerine hediye etmek için beraber geliyorlar"

Yapılan ürünler ve gelen tepkiler hakkında Arel, "Bu ürünleri evinizde paspas veya halı olarak kullanabiliyorsunuz. Tasarımlar tamamen hayal gücünüze bağlı; çizgi film karakterlerinden daha önce örneği olmayan özgün tablolara kadar her şeyi dokumak mümkün. Her bir dikişin ve tabancanın attığı her ilmeğin yeri eşsiz olduğu için ortaya çıkan eser de tek oluyor. Atölyemize özellikle hobi içerikleriyle uğraşan, örgü yapan kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Çiftler, birbirlerine hediye etmek ya da evlerinde kullanmak için beraber geliyorlar. Çocukların da ilgisi oldukça fazla ancak şu an çok küçük yaş grubu kabul etmiyoruz; gelen çocuklarımız da sadece velileriyle katılabiliyor. Henüz hazır ürün satışı yapmıyorum; fakat sosyal medyadan bize ulaşanların kendi logoları, özel çalışmaları veya akıllarındaki objeler üzerine gelen talepleri dokuyup kargo ile sahiplerine gönderiyoruz" diye konuştu.

