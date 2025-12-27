GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da uyuşturucu trafiğine ağır darbe vuruldu: 110 kişi tutuklandı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da uyuşturucu trafiğine ağır darbe vuruldu: 110 kişi tutuklandı
Konya’da narkotik ekiplerinin 20 günde gerçekleştirdiği 97 operasyonda tonlarca uyuşturucu ele geçirilirken, adli işlemler sonucu toplam 110 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dev bir operasyon serisine imza attı. 05 Aralık – 24 Aralık 2025 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi.

20 GÜNDE 97 OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık yirmi günlük süre zarfında gerçekleşen 97 ayrı operasyonda uyuşturucu trafiğine ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda 22.736 adet uyuşturucu hap maddesi, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu.

197 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda suç organizasyonlarında kullanılan ekipman ve silahlar da ele geçirildi. Emniyet güçleri 5 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabancaya el koydu. Suçla mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçlarından toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

110 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 94 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından, 24 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 3 şahsın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 60 kişiden 26 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 34 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte, Konya genelinde son 20 günde toplam 110 zehir taciri cezaevine gönderildi.

(Ali Asım Erdem)

Yorumlar
  • E
    Emre
    5 saat önce

    Sürekli af çıktığı için farketmiyor suçluları yakalamak

