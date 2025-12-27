GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’ya mevsimin ilk karı düştü

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya mevsimin ilk karı düştü
Konya’ya beklenen mevsimin ilk karı düştü.

Konya'da hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte, mevsimin ilk karı düştü. 

Selçuklu'ya mevsimin ilk karı yağdı!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kar yağışı başladı. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde mevsimin ilk karı düşerken, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi derecelere kadar geriledi.

Meteoroloji uyarısı gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda Konya merkez ve ilçelerinde kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Beklenen yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Yetkililer uyarıda bulundu

Konya merkeze mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Ali Asım Erdem)

Yorumlar
  • S
    S.a.
    5 saat önce

    Biraz abartı olmuş ama olsun bereketli olur inşallah

