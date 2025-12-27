Konyaspor’da transfer pazarlığı kızıştı! Arif Boşluk hamlesine Umut Nayir engeli

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemine sert bir giriş yaptı. İlk hamlesini Başakşehir’den ayrılan Deniz Türüç ile gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, yeni rotasını Trabzonspor’un sol bekli Arif Boşluk’a çevirdi. Fakat yeşil-beyazlılar farklı bir gelişmeyle karşılaştı.

Konyaspor, hızla yaklaşan 2. Transfer ve Tescil Dönemine sert bir giriş yaptı. Bu süreçteki ilk hamlesinde Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, hemen akabinde rotasını diğer mevkilere çevirdi. Fakat Konyaspor, bu aşamada da beklenmedik gelişmelerle karşılaştı.

Al Arif'i ver Umut'u

2. Transfer ve Tescil Dönemindeki diğer hamlesini sol beke gerçekleştirmek isteyen Konyaspor, Trabzonsporlu Arif Boşluk'u listesine aldı. Anadolu Kartalı bordo-mavili ekiple görüşmelerini sürdürürken; konu farklı bir yere geldi. Trabzon ekibi Anadolu Kartalı'nın golcü oyuncusu Umut Nayir'in durumunu sorarak nabız yokladı.

Risk almak istemiyoruz

Konyaspor Yönetim Kurulu, sezonun kalan bölümlerinde risk almak istemiyor. Şu ana kadar olan süreçte Süper Lig'de 8 kez ağları sarsan; Konyaspor'un en golcü oyuncusu olan ve gol krallığı listesinde zirvedeki tek Türk olan Umut Nayir, Anadolu Kartalı'nın en etkili isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

(Cumali Özer)