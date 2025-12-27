GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konya Büyükşehir Bandırma deplasmanında

Cumali Özer
Muhabir
Konya Büyükşehir Bandırma deplasmanında
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında Balıkesir temsilcisi Bandırma Bordo’nun konuğu olacak.

Kritik bir dönemden geçen Konya ekibi, son haftaların sükseli takımı Bandırma karşısında galibiyet kovalayacak. Bandırma Bordo ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 28 Aralık Pazar günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Zor sınav!

Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun en zor sınavlarından birisini verecek. Haftaya averajla 4. sırada giren sarı-siyahlılar, 2. sırada bulunan rakibi karşına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konya ekibi kritik virajı da hatasız geçerek yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

(Cumali Özer)

 

