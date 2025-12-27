Konya Büyükşehir Bandırma deplasmanında

Kritik bir dönemden geçen Konya ekibi, son haftaların sükseli takımı Bandırma karşısında galibiyet kovalayacak. Bandırma Bordo ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 28 Aralık Pazar günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Zor sınav!
Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun en zor sınavlarından birisini verecek. Haftaya averajla 4. sırada giren sarı-siyahlılar, 2. sırada bulunan rakibi karşına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konya ekibi kritik virajı da hatasız geçerek yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
(Cumali Özer)