BAL’da 12. hafta: Konya ekiplerinin bu haftaki rakipleri kimler?

Konya temsilcilerinin bu haftaki rakipleri merak konusu oldu. Haftaya 20 puanla liderlik koltuğunda giren Ereğlispor, 12 puanla 11. sırada yer alan Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'u konuk edecek.
19 puanla 3. sırada bulunan Akşehirspor ise; 16 puanla 8. sırada yer alan Afyonkarahisarspor'a konuk olacak.
11 puanla 12. sırada bulunan Kulu Belediyespor ise; 8 puanla son sırada yer alan Denizli temsilcisi Akkonakspor'u ağırlayacak. 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
(Hasan Yıldırım)