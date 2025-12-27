GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

BAL'da 12. hafta: Konya ekiplerinin bu haftaki rakipleri kimler?

Hasan Yıldırım
Muhabir
BAL’da 12. hafta: Konya ekiplerinin bu haftaki rakipleri kimler?
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor; sezonun 12. hafta maçları için geri sayıma geçti. Kıran kırana geçen sezonda birbirinden kritik maçlara çıkan Konya temsilcileri; yine zorlu bir haftada kendilerini buldu. Peki, Konya ekiplerinin bu haftaki rakipleri kimler? İşte detaylar…

Konya temsilcilerinin bu haftaki rakipleri merak konusu oldu. Haftaya 20 puanla liderlik koltuğunda giren Ereğlispor, 12 puanla 11. sırada yer alan Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'u konuk edecek.

19 puanla 3. sırada bulunan Akşehirspor ise; 16 puanla 8. sırada yer alan Afyonkarahisarspor'a konuk olacak.

11 puanla 12. sırada bulunan Kulu Belediyespor ise; 8 puanla son sırada yer alan Denizli temsilcisi Akkonakspor'u ağırlayacak. 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

 

