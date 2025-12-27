Konyaspor’da izin sürüyor

Konyaspor'da izin devam ediyor. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u ağırlayan ve hemen akabinde Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Antalyaspor'u konuk eden Anadolu Kartalı; bu maçların hemen ardından izne ayrılmıştı. Yeşil-beyazlı oyuncular devre arası kamp çalışması öncesinde dinlenmeye çekildi.
Kamp ne zaman başlıyor?
Anadolu Kartalı'nda hazırlıkların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. 1 Ocak Perşembe günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapacak yeşil-beyazlılar; 2 ila 10 Ocak tarihlerini ise Antalya/Belek'te kampta değerlendirecek. Konyaspor burada hazırlık maçları da yapacak.
(Hasan Yıldırım)