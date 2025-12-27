GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar iki gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, saat 10.45'ten itibaren Kara Harp Okulu Komutanlığından hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusunun başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Saat 11.15'te itibaren ise, Dikmen Caddesi'nin 1178. caddesi ile 901. caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, saat 15.15'ten itibaren ise Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşünün başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Yarın saat 10.45'ten itibaren etkinlikler sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde:

"Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak Ankara Tren Garı önünde sona erecek olan 90. Büyük Atatürk Koşusunun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Ankara Tren Garı güzergahındaki başlangış/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı."

Kaynak: AA

