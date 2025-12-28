Konya’nın bir ilçesinde sevindiren gelişme! Emekler karşılık buldu

Konya'nın Hadim ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışlarının ardından İnönü Göleti'ne su ulaşmaya başladığını duyurdu. Başkan Çetinler, bu gelişmenin daha önce döşenen koruge borular sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
İNÖNÜ GÖLETİ'NE SU AKIŞI BAŞLADI
Başkan Çetinler açıklamasında, "Kar yağışıyla birlikte emeklerimiz karşılık buldu. İnönü Göleti'ne su taşınması için döşediğimiz koruge borular sayesinde sular gölete ulaşmaya başladı” ifadelerine yer verdi. Yapılan altyapı çalışmasının Hadim için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Çetinler, projenin uzun vadeli faydalar sağlayacağını dile getirdi.
TARIM VE DOĞAL DENGEYE KATKI SAĞLAYACAK
Su kaynaklarının verimli kullanımına dikkat çeken Başkan Çetinler, çalışmanın tarımsal üretime ve doğal dengeye olumlu katkılar sunacağını ifade etti. Açıklamasını anlamlı bir mesajla tamamlayan Çetinler, "Hayat suyla, bereket emekle çoğalır” sözleriyle hizmetlerin Hadim'in geleceğine değer kattığını belirtti.
(Meltem Aslan)