GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,93
EURO
50,41
STERLİN
58,01
GRAM
6.257,79
ÇEYREK
10.290,41
YARIM ALTIN
20.481,18
CUMHURİYET ALTINI
40.833,10
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde sevindiren gelişme! Emekler karşılık buldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesinde sevindiren gelişme! Emekler karşılık buldu

Konya'nın Hadim ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışlarının ardından İnönü Göleti'ne su ulaşmaya başladığını duyurdu. Başkan Çetinler, bu gelişmenin daha önce döşenen koruge borular sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

İNÖNÜ GÖLETİ'NE SU AKIŞI BAŞLADI

Başkan Çetinler açıklamasında, "Kar yağışıyla birlikte emeklerimiz karşılık buldu. İnönü Göleti'ne su taşınması için döşediğimiz koruge borular sayesinde sular gölete ulaşmaya başladı” ifadelerine yer verdi. Yapılan altyapı çalışmasının Hadim için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Çetinler, projenin uzun vadeli faydalar sağlayacağını dile getirdi.

TARIM VE DOĞAL DENGEYE KATKI SAĞLAYACAK

Su kaynaklarının verimli kullanımına dikkat çeken Başkan Çetinler, çalışmanın tarımsal üretime ve doğal dengeye olumlu katkılar sunacağını ifade etti. Açıklamasını anlamlı bir mesajla tamamlayan Çetinler, "Hayat suyla, bereket emekle çoğalır” sözleriyle hizmetlerin Hadim'in geleceğine değer kattığını belirtti.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER