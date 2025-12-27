Konya’da bugün vefat edenler 27 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ADAVİYE GÜLER
|
SÜLÜKLÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
EMİNE YILDIZ
|
AKKİSE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HORİYE ALIÇLI
|
KAVAK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AYŞE ÖKSÜZOĞLU
|
ZENGİCEK
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
BEBEK ÇETİN
|
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
İSMAİL ERDOĞAN
|
ELEŞKİRT
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
HAVVA ÖGE
|
MERAM
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
RESUL ÇİL
|
HADİM
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
VAHİDE GÖKER
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BEBEK ACAR
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN IŞIK
|
BALCILAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AYŞE KÖZENEK
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA SÜMER
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
LATİFE ÖZCAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96