KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 27 Aralık 2025

Konya’da bugün vefat edenler 27 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Aralık 2025 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ADAVİYE GÜLER

SÜLÜKLÜ
25-03-1946

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE YILDIZ

AKKİSE
01-03-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HORİYE ALIÇLI

KAVAK
20-01-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE ÖKSÜZOĞLU

ZENGİCEK
20-02-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

BEBEK ÇETİN


26-12-2025

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMAİL ERDOĞAN

ELEŞKİRT
10-10-1952

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HAVVA ÖGE

MERAM
30-12-1932

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

RESUL ÇİL

HADİM
15-04-1972

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

VAHİDE GÖKER

KADINHANI
10-04-1954

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK ACAR


26-12-2025

YAZIR MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN IŞIK

BALCILAR
01-01-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE KÖZENEK

KONYA
10-07-1958

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUSTAFA SÜMER

HADİM
01-07-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

LATİFE ÖZCAN

KONYA
01-04-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

