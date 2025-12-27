GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,96
EURO
50,49
STERLİN
58,13
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
KONYA Haberleri

Konya’dan Hatay’a tarihi dokunuş: Habib-i Neccar Cami yeniden ibadete açıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’dan Hatay’a tarihi dokunuş: Habib-i Neccar Cami yeniden ibadete açıldı
6 Şubat depremlerinde hasar gören Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde restore edildi. Tarihi cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından önce '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni' ve restore edilen Hatay'ın simge yapılarından Habib-i Neccar Camii'nin açılışı için Hatay'a gitti. 

Konya Heyeti Hatay'da

Cumhurbaşkanı'na ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki Konya heyeti eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada: 

"Konya-Hatay kardeşliğinin ilelebet sürecek bir nişanesi olarak tekrar ayağa kaldırdığımız Anadolunun ilk camisini yeniden ibadete açmanın gururunu yaşıyoruz. Konyalılar olarak restorasyonunu yaptığımız Habib-i Neccar camimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte ibadete açtık. Hatay'ımıza, Türkiye'mize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Habib-i Neccar Cami Yeniden İbadete Açıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde restore edilerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Konya heyetinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle cami ibadete açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'a olan desteği ve Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonu, Konya-Hatay kardeşliğinin somut bir göstergesi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER