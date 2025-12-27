Konya’dan Hatay’a tarihi dokunuş: Habib-i Neccar Cami yeniden ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından önce '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni' ve restore edilen Hatay'ın simge yapılarından Habib-i Neccar Camii'nin açılışı için Hatay'a gitti.
Konya Heyeti Hatay'da
Cumhurbaşkanı'na ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki Konya heyeti eşlik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada:
"Konya-Hatay kardeşliğinin ilelebet sürecek bir nişanesi olarak tekrar ayağa kaldırdığımız Anadolunun ilk camisini yeniden ibadete açmanın gururunu yaşıyoruz. Konyalılar olarak restorasyonunu yaptığımız Habib-i Neccar camimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte ibadete açtık. Hatay'ımıza, Türkiye'mize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.
Habib-i Neccar Cami Yeniden İbadete Açıldı
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde restore edilerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Konya heyetinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle cami ibadete açıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'a olan desteği ve Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonu, Konya-Hatay kardeşliğinin somut bir göstergesi oldu.
