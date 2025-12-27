Beyşehir OSB’de 2026 yılı yol haritası belirleniyor

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılı hedefleri ve planlanan yeni projeler ele alındı. Toplantıda OSB'nin mevcut durumu, sanayicilerin beklentileri, altyapı çalışmaları ve yatırım süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin Beyşehir ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkılar da masaya yatırıldı. İstişare toplantısına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir OSB Müdürü Kerim Uzun, müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayiciler katıldı. Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve önerilerin alınmasının ardından son buldu.
Kaynak: İHA