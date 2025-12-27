Konyalılar Antalya’da bamya çorbası sofrasında buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun düzenlediği ‘Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği’nde Konyalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Vekili Özdemir, bu etkinlikte bir çorbayı paylaşmaktan ziyade; bir geleneğin, memleket özleminin ve güçlü bir dayanışma kültürünün paylaşıldığını ifade etti.

Akdeniz Konyalılar Federasyonu'nun ‘Geleneksel Bamya Çorbası' etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve federasyon üyeleri katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Özdemir, Antalya'nın farklı şehirlerden gelen insanların kendi kültürlerini koruyarak ortak bir kent kimliği oluşturduğu çok özel bir şehir olduğunu belirtti. Konyalı vatandaşların kente kattığı emek, alın teri ve değerlerin son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti.

"Bu sofralarda çok güzel dostluklar kuruluyor

"Sizler burada yalnızca bir çorbayı değil; bir geleneği, bir memleket özlemini ve güçlü bir dayanışma kültürünü paylaşıyorsunuz" diyen Başkan Vekili Özdemir, şunları söyledi "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel çeşitliliği büyük bir zenginlik, hemşehrilik hukukunu ise en güçlü bağımız olarak görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in sizlere her zaman gösterdiği samimiyet ve önemi bizler de aynı anlayışla sürdürüyoruz. Bu sofralarda kurulan dostluklar ve bu buluşmalarda güçlenen birlik duygusu, bizim en büyük umudumuzdur. Hiç kimseyi doğduğu yere, inancına, mezhebine ya da ırkına göre ayırmadık, ayırmayacağız."

Başkan Vekili Büşra Özdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Mevlana'nın Konya'dan insanlığa miras bıraktığı; adaletin, kardeşliğin ve insan sevgisinin en güçlü ifadesi olan ‘Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısını bugün de yaşatan ve bu anlamlı geleneği yıllardır sürdüren Akdeniz Konyalılar Federasyonu'na ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Etkinliğin sonunda Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz'e ev sahipliği için teşekkür ederek katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

