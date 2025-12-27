GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,96
EURO
50,49
STERLİN
58,13
GRAM
6.328,79
ÇEYREK
10.406,97
YARIM ALTIN
20.713,59
CUMHURİYET ALTINI
41.296,50
KONYA Haberleri

Konya’da jandarma yılbaşı öncesi trafik denetimlerini artırdı

Konya’da jandarma yılbaşı öncesi trafik denetimlerini artırdı
Konya’nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri yol güvenliği ve huzur uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ile Asayiş ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri denetimler çerçevesinde Konya Ankara Kara yolu güzergahında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, araçların plaka sorguları ile sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER