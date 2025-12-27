GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya-Beyşehir yolunda kar alarmı: KGM ekipleri görev başında

- Güncelleme Tarihi:

Konya-Beyşehir yolunda kar alarmı: KGM ekipleri görev başında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi. Beyşehir-Konya yolu, Kent Ormanı mevkiinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü aktarıldı.

Uraloğlu, kar yağışının başlamasıyla birlikte KGM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KGM ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, "Turuncu ekiplerimiz, kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Kangal-Malatya ve Sivas-Erzincan devlet yolları, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz il yolu, Beyşehir-Konya yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ, Kangal-Divriği ve İliç-Kemaliye devlet yolları mevkilerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Çalışmaların, yurt genelinde 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi, karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar, anlık trafik monitörleri üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla KGM ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin karla mücadele aracı da araç takip sistemi ile takip ediliyor."

Kaynak: AA

