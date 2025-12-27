Beyşehir’de hayvancılık faaliyetleri yakın takipte
Konya’nın Beyşehir ilçesinde besi hayvanlarının sağlığının korunması, güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketiciye sağlıklı gıda ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığı ekiplerinin ilçe genelinde hayvancılık işletmelerini tek tek ziyaret ederek aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını titizlikle yürüttüğü ifade edildi.
Şap hastalığına karşı bağışıklığı artırmak amacıyla ikinci doz rapel aşı uygulamalarının sürdüğü belirtilirken, şap aşısı ile birlikte brusella aşılaması ve genel hayvan sağlık kontrollerinin de eş zamanlı olarak yapıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Amacımız, bölge hayvancılığını güçlendirmek, hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve üreticilerimiz için daha güvenli ve sağlıklı bir üretim ortamı oluşturmaktır. Hayvan sağlığına yönelik çalışmalarımız aynı hassasiyetle devam edecektir."
Yetkililer, üreticilerin yürütülen aşılama ve kontrol çalışmalarına destek vermesinin hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
