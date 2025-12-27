Konya Öğretmen Akademilerinde dersler devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel açıdan gelişmelerine katkı sunuyor.
Bu hafta itibariyle;
- Edebiyat Akademisinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Gazi Gökçe "Eğitimde Edebiyatın Rolü: Dil ve Kültürel Mirasın Aktarımı"
- Şehir ve Kültür Akademisinde Akşehir Müze Müdürü Sevcan Çavdar "Bir Şehri Öteye Taşıyan Değerler: Akşehir Vakıfları"
başlıklı sunumlarıyla öğretmenlerimizle bir araya geldiler.
(Cumali Özer)