Beyşehir’de kan bağışı kampanyası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kan bağışına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Okulumda KanPanya Var“ kampanyası, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlçede bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde, Kızılay iş birliğiyle okul bahçesinde düzenlenen etkinlik gün boyunca sürdü. Kampanyaya öğretmenler, veliler ve ilçe halkı ilgi gösterirken, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi. Konuk, yaptığı açıklamada kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Kan bağışı sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma örneğidir. Yapılan her bağış bir hayat umudu demektir" ifadelerini kullandı.

Kızılay ekipleri tarafından bağış süreci hakkında bilgilendirme yapılırken, kampanyaya katılan gönüllü bağışçılara teşekkür amacıyla madalya hediye edildi. Etkinlikte, bağışlanan her bir ünite kanın 3 kişinin hayatına dokunabileceği vurgulanarak kan bağışının önemi bir kez daha hatırlatıldı. Okul yönetimi ve Kızılay yetkilileri, kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasının toplum bilinci açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

