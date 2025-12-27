Konya’da trafik kazası: Otomobil bariyerlere çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Kaza Konya-Ankara Yolunda Meydana Geldi
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve seyir halinde olan otomobil, Konya-Ankara yolu üzeri, Günahkar Yaylası yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Yaralanan Yok
İhbar üzerine kaza yerine Polis ekipleri sevk edildi.
Maddi Hasar Meydana Geldi
Kazada araçtakiler yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Ertan Özkök/Kulu
Kaynak: Haber Merkezi